Бизнес-леди из Карагандинской области обманула государство на 109 млн тенге и получила условный срок

В Карагандинской области окончено расследование о выписке фиктивных счетов-фактур. Преступные действия предпринимателя нанесли государству ущерб на 109 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров завершил Департамент АФМ по Карагандинской области, сообщили 26 июня в пресс-службе ведомства.



"Установлено, что владелец ИП, занимающаяся продажей товаров народного потребления, выписывала счета-фактуры от имени ИП в адрес ТОО "ТехнологияГорМаш" и ТОО "ТД СнабСервис" в период с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года на запасные части для горно-шахтного оборудования, при этом не имея поставщиков на данный товар", – рассказали в АФМ.

Преступные действия предпринимательницы нанесли государству ущерб в размере около 109 млн тенге.

По сообщению ведомства, суд приговорил владелицу ИП к лишению свободы на срок три с половиной года условно с лишением права занимать должности, связанные с административно-распорядительными функциями в коммерческих организациях, сроком на пять лет.

Приговоры за выписку фиктивных счетов-фактур в Казахстане обычно бывают более суровыми. Например, в августе 2022 года участники ОПГ за соответствующее преступление, которое обошлось государству в 184 млн тенге, получили по пять лет реального срока.