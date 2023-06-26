Казахстанские грэпплеры стали лучшими на Чемпионате Азии-2023
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По итогам Чемпионата Азии сборная Казахстана заняла первое место в общем зачете на двухдневном турнире, где соревновались юниоры 14-15 лет, 16-17 лет и ветераны. Наши юниоры и ветераны завоевали 52 золотых, 10 серебряных и одну бронзовую медаль, оставив позади себя представителей Кыргызстана и Индии.
Фото: Instagram/drs_kz
Также не имела себе равных и наша взрослая сборная, которая заняла первое общекомандное место среди молодежи, мужчин и женщин. Она положили в свою копилку 44 награды высшего качества и 7 медалей серебряного отлива. Еще в призовую тройку вошли грэпплеры Ирана и Филиппин.
Фото: Instagram/drs_kz
Грэпплинг – вид спортивного единоборства, который совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Считается европейской моделью японской борьбы джиу-джитсу.