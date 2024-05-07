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Казахстанские каратисты доминировали на чемпионате Центральной Азии

Каратэ ЧЦА Золото, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:33 Фото: Instagram/drs_kz
В Узбекистане завершился IX чемпионат Центральной Азии по каратэ (WKF), где сборная Казахстана с большим преимуществом выиграла командный зачет по количеству медалей, сообщает Zakon.kz.

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В Самарканде казахстанские каратисты своим мастерством доказали, что являются лучшими в Центральной Азии, завоевав в общей сложности 39 золотых, 30 серебряных и 472 бронзовые награды.

Каратэ ЧА Золото, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:33

Фото: Instagram/drs_kz

В соревнованиях приняли участие более 1 тыс. спортсменов из шести стран данного региона. Награды были разыграны в нескольких возрастных группах от 10 лет, включая взрослых, в дисциплинах ката и кумитэ.

Каратэ ЧА Золото, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 08:33

Фото: Instagram/drs_kz

По итогам чемпионата Центральной Азии 2024 года сборная Казахстана уверенно заняла первое место в командном зачете.

Далее в призовой тройке оказались Узбекистан (22, 29, 583) и Туркменистан (6, 7, 204).

Если наши каратисты не имели себе равных в Самарканде, то молодые казахстанские мастера кожаной перчатки доминировали на ринге Астаны. На юношеском первенстве Азии хозяева турнира завоевали 11 медалей высшей пробы.

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