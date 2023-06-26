Казахстанцы стали в пять раз чаще выбирать отдых на местных курортах

Спрос на казахстанские курортные зоны вырос почти в пять раз с начала лета. В Министерстве культуры и спорта рост интереса к Алаколю, Балхашу и Зайсану связывают с возобновлением работы аэропортов Уржара и Ушарала, сообщает Zakon.kz.

Спрос на курорты Алаколя, Балхаша и Зайсана вырос в Казахстане почти в пять раз с начала лета, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта. По информации ведомства, повышенный интерес казахстанцы проявляют к таким направлениям, как Ушарал, Балхаш, Зайсан и Уржар – оттуда туристы добираются до курортных зон на востоке страны.

В министерстве связывают такой рост спроса с тем, что аэропорты Уржара и Ушарала возобновили работу в обычном режиме после того, как там завершили ремонт взлетно-посадочных полос. Среди других направлений, к которым казахстанцы стали проявлять больше интереса летом, – Актобе и Туркестан (рост спроса на 40%).

"Развитие внутреннего туризма так же важно, как и увеличение числа иностранных путешественников. Министерство культуры и спорта разрабатывает и реализует различные программы по стимулированию внутреннего туризма. Например, программа Kids go Free позволяет эффективно планировать семейный отдых в стране и экономить деньги. Покупая туристические пакеты через туроператоров, наши соотечественники могут сэкономить до 30%", – прокомментировала Молдир Абдуалиева, пресс-секретарь министерства.

В топ-5 туристических направлений страны входят Астана, Алматы, Шымкент, Актау и Атырау, напомнили в пресс-службе Минкультуры.

Ранее стало известно, что туризм может стать одним из самых прибыльных видов бизнеса в Казахстане.