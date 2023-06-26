Экономика РК растет, несмотря на повышение базовой ставки

По данным АФК, рост экономики РК составил 4,9% по итогам первого квартала 2023 против 4,6% годом ранее. Это происходит параллельно с ростом базовой ставки, которая увеличилась с 9,75% до 16,75% с 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Кроме экономического роста отмечается увеличение объема наличных денег в обращении за 2022 год на на 12,1%, что поддерживает стабильный потребительский спрос, отмечено в исследовании аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"Исторически базовая ставка оказывает существенное влияние на курс нацвалюты, тогда как традиционное воздействие на инфляцию через процентный канал не столь существенное". Ассоциация финансистов Казахстана

В АФК отметили, что повышение базовой ставки на 7% в течение года позволило поддержать финансовую стабильность, предотвратив отток тенговых депозитов и долларизацию, а также увеличить спрос на государственные ценные бумаги.

По данным ассоциации, вслед за базовой ставкой выросли ставки вознаграждения по депозитам: юрлиц – с 7,4% до 14,4%, физлиц – с 8,0% до 13,3%. При этом прирост вкладов в БВУ снизился с 21,5% в 2021 до 17,3% в 2022 году.

Фото: АФК

"Динамика средневзвешенных ставок по кредитам физлиц не следует за траекторией базовой ставки, колеблясь в диапазоне 11–19% в течение последних пяти лет". Ассоциация финансистов Казахстана

Кроме этого, в кредитовании физических лиц снижается доля потребительских займов – 55,2%, и растет доля ипотеки – 36,3%, в которой доминируют льготные фиксированные ставки.

Фото: АФК

Объемы кредитования юрлиц в прошлом году также выросли, несмотря на рост ставок вознаграждения с 12,2% до 19,2%. Рост обеспечен за счет кредитования субъектов МСБ на 14,6% или 0,8 трлн тенге. При этом, около 30% от суммы портфеля займов МСБ приходятся на госпрограммы ДАМУ.

"Соответственно, основными причинами наблюдаемого замедления инфляции в Казахстане являются высокая база прошлого года, снижение импортируемого роста цен и стабильность обменного курса, тогда как эффект влияния базовой ставки на совокупный спрос не столь заметен", – подчеркнули в АФК.

В АФК заключили, что в 2022 году инфляция в Казахстане росла в основном за счет влияния немонетарных факторов: импортируемой инфляции, срывов в логистических цепочках поставок из-за начала военных действий в Украине и ответных санкций.