Эксперты рассказали о преимуществах снижения базовой ставки и ее влиянии на экономику

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п. с 16,75% до 16,5%. С чем это связано, зачем вообще нужна базовая ставка и о чем говорят эксперты финрынка, в материале Zakon.kz.

Повышение базовой ставки в прошлом году дает результат, но…

Сегодня, по словам главы Нацбанка Галымжана Пирматова, состояние финансового рынка страны позволяет сделать ключевые выводы об изменении макроэкономической ситуации.

"Сейчас мы наблюдаем эффекты от постепенного повышения базовой ставки в прошлом году, которые воздействуют на экономику. В результате инфляция планомерно снижается. Это повышает уверенность в наших оценках и закрепляет тренд на стабилизацию инфляции. Внешний фон сохраняется дезинфляционным. Сочетание ужесточения денежно-кредитных условий центральными банками в мире и снижение цен на продовольствие оказывает сдерживающее влияние на внутренние цены". Галымжан Пирматов

По словам председателя Нацбанка РК, инфляция в стране снижается пятый месяц подряд. В июле 2023 года годовая инфляция составила 14,0%. Продовольственная инфляция замедлилась до 13,5%. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 15,0%.

Однако, как подчеркивает Галымжан Пирматов, существуют свидетельства нестабильности тренда снижения инфляции. Так, к примеру, влияние внешних факторов на инфляцию в Казахстане постепенно ослабевает, но глобальная инфляции в мире остается повышенной.

"В странах-торговых партнерах Казахстана ситуация с инфляцией несколько ухудшилась. В ЕС инфляция все еще существенно превышает целевой уровень и медленно снижается. В России ослабление курса рубля и сильный потребительский спрос способствовали ускорению инфляции. Постепенный рост инфляционного давления в России будет создавать риски ускорения роста цен в Казахстане. В Китае вследствие слабых текущих показателей экономической активности наблюдается дефляция". Галымжан Пирматов

Если говорить о внутреннем рынке, то и здесь есть факторы, которые влияют на инфляционные ожидания, которые стабильно держатся на высоком уровне.

"Инфляционные ожидания немного снизились, но при этом остаются высокими, что было ожидаемо с учетом обеспокоенности населения повышением цен на жилищно-коммунальные услуги и ГСМ. …Отмечу, что косвенные эффекты от повышения цен на ГСМ уже начали проявляться, но отчасти нивелированы динамикой курса тенге". Галымжан Пирматов

Экспертное мнение: снижать или поднимать базовую ставку

Zakon.kz ранее писал о том, что в преддверии решения Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка РК по базовой ставке эксперты казахстанского финансового рынка так и не пришли к единому мнению.

Аналитики Halyk Finance советовали Нацбанку снизить ставку на 50 базисных пунктов, до 16,25% годовых, указывая на наблюдаемые в национальной экономике дезинфляционные процессы.

Экономист Марат Абдурахманов высказывал мнение, что высокая базовая процентная ставка негативно влияет на отечественные предприятия. Эксперт указывал, что вследствие высокого уровня ключевой ставки в Казахстане резко вырос коэффициент долговой нагрузки – с 40% до 52%.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев в свою очередь отмечал, что влияние процентной ставки на нашу экономику ограничено, а процентный канал работает плохо из-за того, что в нашей экономике и так слишком много денег.

Сегодня финансовый аналитик говорит, что высокая процентная ставка плюс достаточно неплохая внешняя конъюнктура действительно сработали положительным образом.

"Темпы роста инфляции начали замедляться. За январь-июль этого года мы имеем инфляцию, которая до конца года может сложиться на уровне 14%. Если эта тенденция продолжится, есть некоторая вероятность, что за 2023 год инфляция может быть будет даже меньше этой цифры. Это неплохо. По итогам семи месяцев этого года стало понятно, что ситуация в целом потихонечку стабилизируется, есть некая тенденция к снижению темпов инфляции". Арман Бейсембаев

Эксперт напомнил, что в прошлом году у нас была парадоксальная ситуация – инфляция была под 20%, а процентная ставка – 16%. То есть процентная ставка недотягивала до уровня инфляции и не покрывала ее. В этом году, поскольку темпы инфляции начали снижаться, причем, довольно заметно, в какой-то момент уровень текущей инфляции ушел ниже уровня базовой ставки.

"В целом, я так понимаю, ожидания у Нацбанка позитивные, а значит, есть основания для ожидания очень умеренного, больше индикативного снижения ставки. Если инфляция по итогам августа, сентября продолжит по-прежнему постепенно снижаться, есть вероятность, что базовую ставку понизят еще". Арман Бейсембаев

Зачем эксперты ломают копья и почему важна базовая ставка

Базовая ставка – это один из ключевых инструментов, который используется Центробанками для регулирования экономики. Она важна, потому что влияет на следующие моменты:

Базовая ставка определяет минимальную процентную ставку, по которой коммерческие банки могут занимать деньги у Центрального банка. Чем выше базовая ставка Нацбанка, тем дороже кредиты для населения. Однако при этом, если базовая ставка уменьшается, то и вкладчики будут получать меньший доход от своих сбережений на депозитах.

Увеличивая или снижая базовую ставку, Нацбанк также регулирует уровень инфляции в стране. При низкой базовой ставке казахстанцы и бизнес активнее берут кредиты. В результате экономика растет, потому что увеличивается циркуляция денег. Но у этого роста есть и обратная сторона медали. Вместе с таким ростом экономики растет инфляция, поскольку денег в обороте становится слишком много.

Базовая ставка оказывает влияние и на курс нацвалюты. Когда Нацбанк снижает базовую ставку, то курс тенге краткосрочно ослабевает, поскольку снижается стоимость денег. Но в среднесрочной перспективе из-за роста производства и снижения инфляции курс тенге выравнивается. Если Нацбанк увеличивает базовую ставку, то тенге укрепляется. Люди и бизнес берут меньше кредитов, соответственно, происходит меньше трат, снижается покупательская способность населения, а бизнес не закупает товары за рубежом в валюте – курс тенге растет.

Также, когда люди берут меньше кредитов, покупательская способность населения снижается и замедляется развитие бизнеса, происходит стабилизация инфляции.

В заключение стоит отметить, что, по прогнозам Нацбанка РК, годовая инфляция сложится в пределах 10-12% в 2023 году, 7,5-9,5% – в 2024 году и 5,5-7,5% – в 2025 году. Большое влияние будут оказывать фискальная политика, принимаемые меры в области ценообразования на ГСМ и тарифообразования ЖКУ, а также баланс между потреблением и сбережением в экономике.

Среди основных рисков прогноза по инфляции от Нацбанка можно выделить более сильный фискальный импульс и сопутствующий рост давления на цены со стороны внутреннего спроса, высокие инфляционные ожидания, более сильный рост инфляции в России, возможный рост мировых цен на продовольствие в результате рисков невозобновления "Зерновой сделки", а также риски на внутренних рынках.

Очередное решение по базовой ставке ожидается 6 октября 2023 года.