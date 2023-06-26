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Уроженца Казахстана, убившего "колбасного короля", приговорили к 20 годам в России

суд Александр Мавриди Фото: pixabay
В Москве суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Александра Мавриди за убийство "колбасного короля" Владимира Маругова и похищение адвоката, сообщает Zakon.kz.

26 июня Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении уроженца Казахстана Александра Мавриди и его сообщников, сообщает РИА Новости.

Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительных колониях строгого и общего режимов.

Суд также частично удовлетворил исковые требования потерпевших к Мавриди и Ахмедову о компенсации морального вреда на общую сумму более чем 10 млн рублей.

В ноябре 2018 года Мавриди сколотил банду и похитил адвоката Алексея Завгороднего. Фигуранты держали мужчину прикованным наручниками к кровати и вымогали у него его элитную недвижимость в Москве. В результате он согласился подписать генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимостью для переоформления прав собственности на три квартиры и одно машиноместо в Москве, чья общая кадастровая стоимость превысила 71 млн рублей. Все это перешло бандитам. На это преступление следователи вышли при расследовании дела об убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, когда пришли в дом к Мавриди с обыском.

По данным СК, Мавриди и Павел Ахметов 1 ноября 2020 года проникли на дачу бизнесмена и убили его из арбалета, а женщину, которая была вместе с предпринимателем, связали. Ей удалось вырваться и сбежать к соседям, вызвав полицию. Представитель подмосковного СК Ольга Врадий ранее заявляла, что к этому преступлению сообщники тщательно готовились и не раз приезжали к дому коммерсанта, подбирали оружие, средства конспирации и разрабатывали пути отхода.

В августе 2021 года Мавриди стал участником громкого побега из-под стражи в ИВС в подмосковной Истре вместе с четырьмя другими арестантами.

Его удалось поймать спустя месяц, остальных беглецов задержали раньше. Кроме того, Мавриди, находясь под арестом, пытался прикинуться невменяемым. Через адвокатов он получил литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которые в дальнейшем пытался использовать во время психиатрических судебных экспертиз, полагает следствие.

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