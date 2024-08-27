Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского приговорили в России к шести годам колонии

Бывший посол Украины в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 05:31 Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Настоящее время, поводом для преследования Врублевского в России стало интервью блогеру Диасу Кузаирову, которое он дал в августе 2022 года, когда еще находился на посту посла Украины в Казахстане.

Дипломат, говоря о конфликте в своей стране, заявил:

"Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям".

В МИД Казахстана заявили, что провели с Врублевским беседу, после чего тот принес извинения за свое высказывание. После этого российская сторона потребовала высылки дипломата из Казахстана.

В телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции России сообщают, что Врублевский признан виновным за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично с угрозой применения насилия.

"Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Врублевского Петра Юрьевича на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", – пояснили в суде.

Ранее появилась информация, что российского активиста задержали за пикет в поддержку Павла Дурова.

Читайте также

В Канаде опознали тело по ДНК
Тело канадки смогли опознать спустя 20 лет с помощью теста ДНК
Женщины в Афганистане
В Афганистане утверждают, что новые законы не ущемляют права женщин
Арест Павла Дурова
Французская полиция отпустила спутницу Дурова и его телохранителя
Аксинья Титова
Россия Ситуация в Украине Казахстан Украина 2024 год Приговоры Русский язык
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи
Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта
Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году
Павел Дуров, арест
Кто такой Павел Дуров, и чем его арест грозит Казахстану
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: