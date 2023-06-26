МИД прокомментировал слухи о назначении Абаева послом Казахстана в РФ

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 26 июня прокомментировал слухи о назначении послом России в Казахстане заместителя генсекретаря СНГ Даурена Абаева, сообщает Zakon.kz.

Официальный спикер МИД РК не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

"Никаких заявлений МИД не делает. Ни подтвердить, ни опровергнуть мы не можем. Только когда выйдет указ, узнаем. Это по Венской конвенции рабочие процессы. Так что это пустые разговоры в соцсетях и Telegram-каналах". Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

До недавнего времени чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России был Ермек Кошербаев. 16 июня его назначили акимом Восточно-Казахстанской области вместо Даниала Ахметова.