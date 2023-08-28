В МИД РК прокомментировали слухи о продаже казахстанских виз в консульстве Урумчи

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал слухи о продаже казахстанских виз в консульстве Урумчи, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что после окончания карантинных ограничений и после того, как открылась граница с Китаем, в разы увеличился поток граждан.

"К тому же в разы увеличилось количество этнических казахов, которые решили посетить Казахстан. Они хоть и этнические казахи, являются гражданами КНР, которым разрешено на две недели без визы посетить Казахстан. Но тем не менее, они все равно идут в наше консульство в Урумчи и стараются получить там визу. Очень много граждан. Сотрудников у нас там ограниченное количество, не рассчитанное на это". Айбек Смадияров

Он добавил, что силами самих этнических казахов была создана электронная очередь, к которой сотрудники консульства отношения не имеют.

"И, естественно, очередь выстраивается автоматически в онлайн-режиме, что могут все отследить". Айбек Смадияров

В конце мая Айбек Смадияров комментировал также фейки о продаже казахстанских земель на китайских сайтах.