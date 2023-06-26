Роман Костомаров опубликовал первое видео тренировки из больницы
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
26 июня 2023 года двукратный чемпион мира Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
На опубликованных кадрах спортсмен показал, как восстанавливается после тяжелой болезни и ампутации стоп.
"Ох, уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше. Впереди самое сложное. Хотя она (жизнь – Прим.ред.) и не была простой", – написал Костомаров.
Комментаторы поддержали старания спортсмена:
- все трудности можно преодолеть. Главное, поддержка близких здоровья вам;
- Роман, вы очень сильный. Все получится. Мы в вас верим. Самое главное, не падайте духом;
- Роман, вы эталон! Пример! Стимул! Вы самый сильный! Выглядите потрясающе! Скорейшего вам восстановления! И самой легкой жизни! Отныне и всегда!
- Роман, мурашки от видео! Только вперед;
- Какая сила! Держитесь, боритесь.
Фигурист Роман Костомаров находится в одной из московских больниц с 10 января 2023 года. Его госпитализировали с диагнозом пневмония, ряд осложнений в течение этого времени привел к многочисленным хирургическим вмешательствам.
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