Роман Костомаров опубликовал первое видео тренировки из больницы

26 июня 2023 года двукратный чемпион мира Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных кадрах спортсмен показал, как восстанавливается после тяжелой болезни и ампутации стоп.

"Ох, уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше. Впереди самое сложное. Хотя она (жизнь – Прим.ред.) и не была простой", – написал Костомаров.

Комментаторы поддержали старания спортсмена:

все трудности можно преодолеть. Главное, поддержка близких здоровья вам;

Роман, вы очень сильный. Все получится. Мы в вас верим. Самое главное, не падайте духом;

Роман, вы эталон! Пример! Стимул! Вы самый сильный! Выглядите потрясающе! Скорейшего вам восстановления! И самой легкой жизни! Отныне и всегда!

Роман, мурашки от видео! Только вперед;

Какая сила! Держитесь, боритесь.

Фигурист Роман Костомаров находится в одной из московских больниц с 10 января 2023 года. Его госпитализировали с диагнозом пневмония, ряд осложнений в течение этого времени привел к многочисленным хирургическим вмешательствам.