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Десятки мертвых сайгаков нашли на берегу реки в Карагандинской области

Десятки мертвых сайгаков нашли на берегу реки в Карагандинской области Фото: МПРЭ РК
86 туш сайгаков нашли на берегу реки Кулан в 20 километрах от села Кайнар Нуринской области Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан прокомментировали произошедшее.

"26 июня текущего года в ходе совместных рейдовых мероприятий с участием инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром", сотрудников Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, так же природоохранной полиции Нуринского района, в воде было обнаружено 86 туш сайгаков", - говорится в сообщении.

На тушах погибших животных имеются следы разложения, что сделало невозможным определение их пола, следы выстрелов и проколов в верхнем слое кожи не обнаружены.

Причина гибели - утонули при переправе через реку.

Туши погибших сайгаков выловлены из воды, вывезены на спецполигон и уничтожены.

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