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Танцевальный ансамбль из Талдыкоргана выиграл международный конкурс в Турции

Дети в Турции Фото: Zakon.kz
95 учеников школ из Талдыкоргана стали победителями на международном хореографическом конкурсе искусства “Танцуй Всей Душой" в Турции, сообщает Zakon.kz.

В этом году в международном хореографическом конкурсе искусства “Танцуй Всей Душой" участвовали творческие команды из Казахстана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и России.


Дети в Турции

Фото: Zakon.kz


По итогам всех этапов, Super Гран-при завоевал танцевальный ансамбль "Горец" – школьники из Талдыкоргана. Отметим, "Горец" является частной школой кавказских танцев.

"Мы полностью поехали за свой счет, нас никто не спонсировал. Родители всю поездку детям оплатили сами".Аслан Муртазалиев

Танцевальный ансамбль "Горец" из Талдыкоргана входит в один лучших коллективов по всему Казахстану. Под руководством хореографа Аслана Муртазалиева и Яны Мусаевной, они неоднократно становились лауреатами республиканских и международных конкурсов.


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Азат Жумаханов
Турция
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