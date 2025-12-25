Историческая победа: казахстанский баянист "порвал" соперников на престижном международном конкурсе

Казахстанский музыкант стал победителем престижного международного конкурса баянистов и аккордеонистов, сообщает Zakon.kz.

С 7 по 14 декабря 2025 года в рамках 37-го Международного фестиваля "Баян и баянисты" (Москва, Россия) прошел VIII Международный конкурс баянистов и аккордеонистов, который собирает лучших исполнителей со всего мира раз в пять лет. В этом году за право войти в число лауреатов боролись 55 молодых музыкантов из разных стран, выступивших в двух направлениях: академическом и эстрадном.

Первое место и звание победителя завоевал Олжас Нурланов, став первым представителем Казахстана, которому удалось одержать победу на этом конкурсе за всю его историю. До него лауреатами из Казахстана становились лишь Алексей Ефременко в 1995 году и Самгар Толкынхан в 2015 году.

Вторая премия присуждена Луке Симичу (Сербия) и Lin Jinghan (Китай), третья – Zhouyang Zhai (Китай), Леониду-Флорину Муравьеву (Швеция) и Naixin Zhang (Китай).

Прослушивания на конкурсе проводились в два тура для эстрадного направления и в три тура для академического, что позволило всесторонне оценить мастерство исполнителей. Торжественным финалом фестиваля стал гала-концерт победителей и финалистов, где публика смогла лично оценить искусство новых звезд, чьи имена теперь вписаны в историю конкурса.

Конкурс известен высоким уровнем участников и признан в профессиональном сообществе своего рода "конкурсом имени Чайковского" среди баянистов и аккордеонистов. Жюри отметило техническое мастерство, музыкальность и оригинальность исполнения Олжаса Нурланова, подчеркнув его уникальный художественный почерк.

"Для меня важно, чтобы слушатели слышали глубокий музыкальный язык казахстанской баянной школы, в которой сочетаются точность, эмоциональность и индивидуальный стиль. Я рад представлять Казахстан на крупнейших международных площадках и делиться нашей музыкальной традицией с миром", – поделился Олжас Нурланов.

О высоком уровне казахстанской баянной школы свидетельствует и активное участие отечественных музыкантов в конкурсной программе. В этом году на конкурсе выступили три баяниста из Казахстана: Олжас Нурланов, студент Казахского национального университета искусств, Руслан Галькеев (класс профессора Султанова Д. Р., Астана) и выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Жандос Сауыт (класс профессора Гайсина А. М., г. Алматы). Кроме того, в рамках фестиваля традиционно прошел смотр-конкурс среди учащихся средних учебных заведений, училищ и колледжей, в котором также приняли участие казахстанские студенты. По его итогам лауреатом III степени стал Маймаков Нуржан, дипломантами – Сагидоллаулы Асылхан и Серик Адилет, воспитанники Актюбинского музыкального колледжа имени А. Жубанова (класс преподавателя Абишовой А. М., г. Актобе).

Олжас Нурланов родился 17 июля 1999 года в Павлодаре, где начал музыкальное образование в 6 лет в специализированной музыкальной школе для одаренных детей под руководством своего отца. Образование продолжил в Гнесинской российской академии музыки, углубляя мастерство исполнительства. За последние годы Олжас стал победителем более 30 международных конкурсов, включая Кубок мира (Coupe Mondiale) среди баянистов и аккордеонистов, где завоевал первое место в классической категории.

Его концертная деятельность охватывает Европу: гастроли и выступления в Германии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Швейцарии, Италии и других странах, где Олжас получает высокие оценки публики и профессионалов.

