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Велоклуб "Астана" объявил свой состав на "Тур де Франс-2023"

Велоспорт Состав на Тур де Франс Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Astana Qazaqstan Team назвала имена восьми велогонщиков, которые представят честь казахстанской дружины на знаменитой многодневке "Тур де Франс", которая стартует 1 июля, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская велодружина выставляет на "Большую Петлю" сильнейший состав из восьми гонщиков, лидерами которой являются знаменитый спринтер Марк Кэвендиш и Алексей Луценко. Британец стартует на французском Гранд-туре 14-й раз в карьере. Он побеждал в "Туре" на 34-х этапах. Кавэндиш два раза выиграл зеленую майку лучшего гонщика в очковой классификации соревнований. 

В ходе специальной подготовки за победами на отдельных этапах французского "Тура" команда "Астана" пригласила другую знаменитость – Марка Реншоу, бывшего "развозящего" и напарника Кавэндиша, который будет консультировать на спринтерских маршрутах.

Велоспорт Астана Тур де Франс

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Еще одним лидером и капитаном нашей велокоманды будет чемпион Казахстана – Алексей Луценко, который на прошлой неделе выиграл индивидуальную и групповую гонку на республиканской Спартакиаде. Североказахстанец восьмой раз в своей карьере поедет "Большую Петлю", и уже один раз становился победителем этапа, 13 лет назад. 

В последние два года Алексей Луценко завершал "Тур де Франс" в топ-10 генеральной классификации. 

Помимо Марка и Алексея, на старт французских состязаний 1 июля в форме "Астаны" выйдут Джанни Москон (Италия), Харольд Техада (Колумбия), Евгений Федоров (Казахстан), Кейс Бол (Голландия), Давид де ла Крус (Испания) и Луис-Леон Санчес (Испания).

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