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Спорт

Велокоманда "Астана" объявила свой состав на "Тур да Франс-2025"

Велоспорт Состав Тур де Франс, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 17:00 Фото: Instagram/xds_astana_team
5 июля стартует 112-ый сезон самой знаменитой веломногодневки мира – "Тур де Франс". На гонку заявлены 23 команды, включаю казахстанскую XDS Astana, сообщает Zakon.kz.

1 июля казахстанская велокоманда официально назвала имена восьми велогонщиков, которые представят честь нашей страны на "Большой петле": Давиде Баллерини (Италия), Кейс Бол (Нидерланды), Клеман Шампуссан (Франция), Евгений Федоров (Казахстан), Серхио Игита (Колумбия), Майк Тёниссен (Нилерланды), Харольд Техада (Колумбия) и Симоне Веласко (Италия).

Спортивные директорами будут Дмитрий Фофонов (Казахстан), Марк Реншоу (Австралия) и Стефано Занини (Италия).

Под первым номером в этом году стартует действующий победитель "Тур де Франс", словенский велогонщик – Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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