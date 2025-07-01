Велокоманда "Астана" объявила свой состав на "Тур да Франс-2025"

5 июля стартует 112-ый сезон самой знаменитой веломногодневки мира – "Тур де Франс". На гонку заявлены 23 команды, включаю казахстанскую XDS Astana, сообщает Zakon.kz.

1 июля казахстанская велокоманда официально назвала имена восьми велогонщиков, которые представят честь нашей страны на "Большой петле": Давиде Баллерини (Италия), Кейс Бол (Нидерланды), Клеман Шампуссан (Франция), Евгений Федоров (Казахстан), Серхио Игита (Колумбия), Майк Тёниссен (Нилерланды), Харольд Техада (Колумбия) и Симоне Веласко (Италия).

Спортивные директорами будут Дмитрий Фофонов (Казахстан), Марк Реншоу (Австралия) и Стефано Занини (Италия).

Под первым номером в этом году стартует действующий победитель "Тур де Франс", словенский велогонщик – Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG).