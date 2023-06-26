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В частном садике Атырау трехлетней девочке оторвало палец

В Атырау трехлетней девочке оторвало палец Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Трехлетняя девочка лишилась безымянного пальца в одном из частных детских садов Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет azh.kz, в учреждении родителям не сумели объяснить, как это произошло.

В больницу девочку отвезла воспитатель. Туда же вызвали родителей.

"Травматический отрыв 4-го пальца дистальной фаланги левой кисти. Проведена консультация травматолога-ортопеда, рентгенография пальцев кисти/стопы, хирургическая обработка раны, перевязка, анестезия инфильтративная", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения региона.

Родители написали заявление в полицию.

Начато досудебное расследование по статье 141 УК РК ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей"), назначена судебная экспертиза.

Ранее стало известно, что жительница Караганды обвинила врачей в халатности, из-за которой скончался ее супруг.

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Константин Вноровский
Атырау Атырауская область
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