В частном садике Атырау трехлетней девочке оторвало палец
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Трехлетняя девочка лишилась безымянного пальца в одном из частных детских садов Атырау, сообщает Zakon.kz.
Как пишет azh.kz, в учреждении родителям не сумели объяснить, как это произошло.
В больницу девочку отвезла воспитатель. Туда же вызвали родителей.
"Травматический отрыв 4-го пальца дистальной фаланги левой кисти. Проведена консультация травматолога-ортопеда, рентгенография пальцев кисти/стопы, хирургическая обработка раны, перевязка, анестезия инфильтративная", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения региона.
Родители написали заявление в полицию.
Начато досудебное расследование по статье 141 УК РК ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей"), назначена судебная экспертиза.
Ранее стало известно, что жительница Караганды обвинила врачей в халатности, из-за которой скончался ее супруг.
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