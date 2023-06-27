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Ученые доказали, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти

Ученые доказали, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти Фото: pxhere
Ученые опубликовали результаты нового исследования, доказывающего, что одиночество и социальная изоляция могут сократить продолжительность жизни, сообщает Zakon.kz.

Исследование медиков Харбинского медицинского университета опубликовано в журнале Nature Human Behaviour.

Медики проанализировали данные 90 исследований, начавшихся еще в 1980-е годы, в которых приняли участие более 2,2 млн человек.

Те, кто испытывал социальную изоляцию, имели на 32% более высокий риск ранней смерти от любой причины по сравнению с теми, кто не был социально изолирован. Участники, которые сообщили о чувстве одиночества, имели на 14% больше шансов умереть рано, чем те, кто этого не делал. Причины были различные, включая рак.

90% исследований проведено в развитых странах, почти половина из них в Европе.

Специалисты посоветовали одиноким людям участвовать в социальных и общественных группах для укрепления чувства принадлежности, а также избегать чрезмерного использования соцсетей.

Ранее американские исследователи привели статистику, согласно которой все больше людей начинают работать удаленно.

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