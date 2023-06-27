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На севере ОАЭ загорелся небоскреб

На севере ОАЭ горит небоскреб Фото: pixabay
В городе-эмирате Аджман на севере Объединенных Арабских Эмиратов разгорелся крупный пожар – пламенем охвачена почти вся высотка, сообщает Zakon.kz

Как пишет издание "Имарат аль-яум", это многоквартирное здание. 

Информацию о возгорании также подтвердила местная полиция. По данным ведомства, бригады гражданской обороны потушили пожар, на месте был создан мобильный полицейский участок. Данных о пострадавших нет.

В летний сезон в Эмиратах обычно экстремально жаркая погода. Даже ночью температура не опускается ниже 35 градусов. 

Ранее пожар случился в крупнейшем парке развлечений "Европа-парк" в Германии рядом с городом Рутс. На момент происшествия в развлекательном учреждении было 25 тысяч посетителей. Всем пришлось эвакуироваться с территории парка. В ликвидации огня участвовали 450 пожарных и спасателей.

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