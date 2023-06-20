В Германии в крупном парке развлечений разгорелся пожар

В парке развлечений "Европа-парк" рядом с немецким городом Рутс произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

В эфире телеканала nt-v полиция заявила, что в настоящее время с огнем борется большой контингент пожарных, ситуация находится под контролем.

"В настоящее время все посетители организованно покидают парк. О пострадавших на данный момент информации нет", – говорится в сообщении полиции соседнего Оффенбурга.

Оперативные службы указывают, что ситуация под контролем.





"Европа-парк" – крупнейший парк развлечений в Германии. Его площадь составляет 100 га. Ежегодно его посещают 5,5 млн человек.

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