В Германии в крупном парке развлечений разгорелся пожар
Фото: скриншот видео
В парке развлечений "Европа-парк" рядом с немецким городом Рутс произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
В эфире телеканала nt-v полиция заявила, что в настоящее время с огнем борется большой контингент пожарных, ситуация находится под контролем.
"В настоящее время все посетители организованно покидают парк. О пострадавших на данный момент информации нет", – говорится в сообщении полиции соседнего Оффенбурга.
Оперативные службы указывают, что ситуация под контролем.
"Европа-парк" – крупнейший парк развлечений в Германии. Его площадь составляет 100 га. Ежегодно его посещают 5,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что в Алматы потушили крупный пожар в кафе.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ