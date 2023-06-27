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О деятельности крупной ОПГ рассказали в полиции

Уголовное дело возбуждено в отношении лидера крупного ОПГ Фото: скриншот с видео
Организатору крупного наркобизнеса, против которого возбуждено уголовное дело грозит наказание - до 12 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в полиции, еще в апреле были задержаны 11 преступников - участников преступной группировки, которая наладила сбыт наркотиков в Астане, Кокшетау и Караганде через мессенджер.

Каждый участник ОПГ выполнял четко определенные роли: расфасовка, хранение, транспортировка или распространение наркотиков, контроль денежных поступлений и расходов группировки. 

Одна из участниц преступной группы обеспечивала работу интернет-каналов, через которые реализовывались наркотики. В них она также активно вовлекала новых клиентов: проводила онлайн-конкурсы, розыгрыши и акции. Примечательно, что одной из участниц группировки является несовершеннолетняя студентка 2 курса колледжа.

Из незаконного оборота изъято три килограмма наркотиков. В качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщены денежные средства в национальной и иностранной валюте, сотовые телефоны, ноутбуки, сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.

Прекращена работа трех интернет-магазинов по продаже наркотиков.

"Организатору и участникам наркобизнеса, кроме незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере, вменяется статья 262 УК РК "Создание, руководство и участие в организованной группе". Наказание предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества, – сообщили в полиции.


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Елена Вебер
Астана Казахстан Караганда Кокшетау
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