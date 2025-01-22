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Общество

Закладчикам наркотиков смягчили наказание в Казахстане

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Распространителям наркотиков сократили сроки в местах лишения свободы. Для изготовителей запрещенных веществ и организаторов наркобизнеса, наказание, напротив, ужесточили, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области Камиль Будайчиев прояснил новшества закона, подписанного президентом страны в конце декабря прошлого года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и сильнодействующих веществ".

Новые нормы этого закона вступят в силу с 3 марта 2025 года и будут направлены на борьбу с наркопреступлениями. Они также предусматривают послабления наказаний для рядовых закладчиков, впервые совершивших правонарушение в этой сфере.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

По словам спикера, в отношении рядовых распространителей наркотиков будут смягчены наказания (максимально от пяти до 12 лет лишения свободы, ранее до 15 лет).

При этом ужесточено наказание для изготовителей запрещенных веществ и организаторов наркобизнеса (от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы).

Эти меры создают возможности для перевоспитания молодых людей, впервые совершивших наркопреступления. Также впервые вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ и прекурсоров. Ранее предусматривалась только ответственность за контрабанду прекурсоров, а теперь незаконное обращение и оборот подконтрольных веществ также будет считаться преступлением.

С вступлением закона в силу начнется новый этап борьбы с наркобизнесом и его негативными проявлениями в обществе и стране.

Ранее блогера задержали по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге.

Аксинья Титова
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