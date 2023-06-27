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Соавтор литий-ионного аккумулятора и старейший нобелевский лауреат умер в возрасте 100 лет

Нобелевский лауреат Фото: wikimedia
Джон Гуденаф, получивший в 2019 году Нобелевскую премию по химии за свою новаторскую работу по созданию литий-ионного аккумулятора, умер в возрасте 100 лет, сообщает Zakon.kz.

Джон Гуденаф изменил технологию, обеспечив перезаряжаемую энергию для различных устройств – от мобильных телефонов и компьютеров до кардиостимуляторов и электромобилей, сообщает The Guardian.

Гуденаф умер в воскресенье в доме престарелых в Остине, штат Техас. Причина смерти не была названа.

Американец был лидером на переднем крае научных исследований на протяжении многих десятилетий своей карьеры. Он преподавал в Техасском университете в течение 37 лет.

Гуденаф стал самым пожилым человеком, получившим Нобелевскую премию, когда он разделил награду с американским ученым британского происхождения М. Стэнли Уиттингемом и японцем Акирой Йошино.

"Эта перезаряжаемая батарея заложила основу беспроводной электроники, такой как мобильные телефоны и ноутбуки. Она также делает возможным мир без ископаемого топлива, поскольку используется для всего – от питания электромобилей до хранения энергии из возобновляемых источников".Шведская королевская академия наук

В последние годы Гуденаф и его университетская команда также изучали новые направления для хранения энергии, включая "стеклянный" аккумулятор с твердотельным электролитом и металлическими электродами из лития или натрия.

Гуденаф родился в Йене, Германия, в 1922 году, вырос в США и получил степень доктора философии по химии в Чикагском университете. Он начал свою карьеру в Массачусетском технологическом институте, где его исследования заложили основу для разработки памяти с произвольным доступом для цифрового компьютера.

Он возглавлял лабораторию неорганической химии в Оксфордском университете в Англии, где сделал свое открытие литий-иона. Он перешел на работу в Техасский университет в 1986 году и, получив Нобелевскую премию, продолжал преподавать и исследовать материалы для аккумуляторов, а также проблемы науки и техники твердого тела.

Гуденаф и его жена Ирен прожили в браке 70 лет до ее смерти в 2016 году.

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