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Джон Ландау, продюсер "Титаника" и "Аватара", умер в возрасте 63 лет

Джон Ландау, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 13:20 Фото: Instagram/jonplandau
Джон Ландау, обладатель премии "Оскар" за работу над фильмами "Титаник" и "Аватар", который помог воплотить в жизнь замыслы режиссера Джеймса Кэмерона, умер в возрасте 63 лет, сообщает Zakon.kz.

Алан Бергман, сопредседатель Disney Entertainment, сообщил о смерти Ландау в заявлении в субботу, 6 июля 2024 года. Причина смерти не указана.

Джон Ландау вошел в историю в 1997 году с "Титаником", который стал первым фильмом, собравшим $1 млрд в мировом прокате. Он дважды побил этот рекорд, с "Аватаром" в 2009 году и сиквелом "Аватар: Путь воды" в 2022 году.

Ландау начал свою карьеру в 1980-х годах в качестве менеджера по производству, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице и в конечном итоге став продюсером Кэмерона в его дорогостоящем эпическом фильме о печально известной катастрофе, которой был Титаник. Партнерство Ландау с Кэмероном в этом фильме привело к 14 номинациям на "Оскар" и 11 победам, в том числе за лучший фильм.

Их партнерство продолжилось, и Ландау стал топ-менеджером в компании Lightstorm Entertainment Кэмерона. В 2009 году пара наблюдала, как "Аватар", научно-фантастический эпос, снятый и показанный в кинотеатрах с использованием революционной 3D-технологии, превзошел кассовый успех "Титаника". Он остается самым кассовым фильмом всех времен.

Его продолжение, "Аватар: Путь воды", занимает третье место в списке.

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