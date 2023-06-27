Назначен новый вице-министр нацэкономики РК

Назначен новый вице-министр национальной экономики Казахстана. Им стал Бауыржан Кудайбергенов, который ранее занимал должность советника премьер-министра РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 июня рассказали пресс-службе правительства Казахстана:



"Постановлением правительства РК Кудайбергенов Бауыржан Алибекович назначен вице-министром национальной экономики РК".

Бауыржан Кудайбергенов родился в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.



Трудовую деятельность начал инспектором Отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2012-2017 годы работал экспертом-аудитором, главным экспертом-государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2018-2022 годах занимал различные должности в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК, Отделе информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента РК.

С февраля 2022 года по настоящее время занимал должность советника премьер-министра РК.

Обладатель стипендии "Болашақ", член президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.

26 июня стало известно, что Шолпан Каринова освобождена от должности первого вице-министра просвещения, которую занимала с августа 2022 года.