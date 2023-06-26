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Шолпан Каринова освобождена от должности первого вице-министра просвещения

Шолпан Каринова освобождена от должности первого вице-министра просвещения Фото: Facebook/Шолпан Каринова
Постановлением правительства Казахстана Шолпан Каринова освобождена от должности первого вице-министра просвещения. Об этом 26 июня 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе правительства РК.

Как отмечено на сайте главы правительства, Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области.

Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем сельской школы.

В 1998-2003 годах занималась преподавательской и переводческой деятельностью в организациях образования.

2004-2005 гг. – директор средней школы №5 Тайыншинского района СКО.

В 2005-2012 гг. занимала руководящие должности в Отделе образования Тайыншинского района СКО; структурных подразделениях аппарата акима г. Тайынша; Управлении образования СКО Петропавловска.

2012-2013 гг. – заместитель акима Петропавловска по социальной сфере.

2013-2017 гг. – и.о. руководителя; руководитель Управления образования СКО, Петропавловск.

2017-2018 гг. – директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.

2018-2019 гг. – заместитель директора Центра педагогического мастерства "Назарбаев интеллектуальные школы", Астана.

C 2019 по 2022 года была вице-министром образования МОН РК.

С августа 2022 года являлась первым вице-министром просвещения Казахстана.

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