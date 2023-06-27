Из озера в заказнике Бектау-ата выкачивают воду для строительства автобана Караганда – Балхаш

Официальное разрешение у строителей есть. Но балхашцы не понимают, как могли разрешить откачивать воду с территории заповедника, а также – будут ли восстанавливать ее уровень, сообщает Zakon.kz.

Урочище Бектау-ата – это заповедное и даже сакральное место для жителей Карагандинской области. Небольшой горный массив располагается в 70 километрах от Балхаша и наряду со знаменитым одноименным озером является излюбленным местом отдыха в Казахстане. Кроме того, в заповеднике обитают занесенные в Красную книгу животные, а также растут реликтовые виды растений.



Свидетельницей забора воды из озера в заказнике стала Ксения Безкоровайная. Все детство и юность девушка прожила в Балхаше. Не так давно переехала в Алматы, но продолжает навещать родственников. В Балхаш девушка приехала на несколько дней. Ксения признается, что провела в Бектау-ата все детство. Поэтому она с особым трепетом относится к этому уголку нетронутой природы в Карагандинской области.

Фото: Ксения Безкоровайная

Приехав же в этот раз на водоем, она обнаружил, что сейчас озеро больше напоминает болото. Вода сильно отошла от берега, озеро обмелело, а берег покрыт каким-то странным сине-зеленым налетом, внешне похожим на медный купорос.

Фото: Ксения Безкоровайная

"Теперь озеро больше напоминает болото. Купаться в нем уже нельзя. Потом, когда мы уже хотели уходить, заметили шланги в воде. Воду откачивала спецмашина. Полагаю, что истощение запасов воды связано со строительством нового автобана, который должен соединить Астану и Алматы. Он проходит как раз неподалеку. Но обмеление – не единственная проблема озера. Судя по тому, что берег приобрел неестественно сине-зеленый окрас, в него еще и что-то сливают", – возмутилась девушка.

Ксения засняла процесс откачки воды на фото. Также задокументировала и нынешнее состояние водоема. Помимо того, что берега покрыты каким-то сине-зеленым веществом, сам берег усеян строительным мусором.

Фото: Ксения Безкоровайная

Ксения сразу же написала жалобу в соцсетях, а затем оформила официальное обращение в Министерство экологии и природных ресурсов РК. Девушка хотела узнать: законно ли это вообще откачивать воду из водоема, располагающегося на территории государственного заказника? Ведь по закону это особо охраняемая территория. Там обитают редкие и занесенные в Красную книгу Казахстана виды животных: архары, джейраны, прилетают пеликаны, журавли, кулики.

Фото: Ксения Безкоровайная

На обращении Ксении Безкоровайной сразу же отреагировали сотрудники департамента экологии по Карагандинской области. Экологи выехали на место, взяли пробы. Выяснилось, что забор воды производит компания, которая строит трассу Караганда-Балхаш. Вода действительно идет на строительные нужды. Официальное разрешение на забор воды у компании имеется.



"Департамент экологии отобрал пробы воды из водоема в урочище Бектау-Ата для лабораторного исследования. На основании обращения по вопросу откачки вод с водоема урочища Бектау-ата, Департаментом совместно с линейным отделением полиции осуществлен выезд на территорию. По приезду на месте зафиксирован факт откачки воды водовозом.У представителя предприятия в наличии есть разрешение на специальное водопользование с 2020 по 2024 годы. При визуальном осмотре каких-либо производственных объектов, оказывающих негативное воздействие, не имеется. Специалисты департамента экологии отобрали пробы воды из водоема в урочище Бектау-Ата для лабораторного исследования. О результатах и о принятых мерах сообщим дополнительно", – ответили экологи.

Фото: Ксения Безкоровайная

Корреспондент Zakon.kz также обратился с запросом в компанию "КазАвтоЖол". Там пояснили, что официальное разрешение на забор воды выдано Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (№ KZ05VTE00004952 от 19.02.2020 года по 01.11.2024 год, разрешение было получено в соответствии с Приложением 1 к приказу и.о министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 216).

Фото: Ксения Безкоровайная

Согласно приложению к разрешению, расчетный объем водозабора в год составляет 112,5 тысяч м3, в среднем в месяц объем водозабора по разрешению составляет 12,5 тысяч м3, однако подрядной организацией забор воды осуществляется в среднем 1-1,5 тысяч м3. Забор воды производится для производственно-технических нужд реконструкции трассы Екатеринбург – Алматы, километры 1760-1807.

В республиканской Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции подтвердили факт выдачи разрешения на пользование водоемом для производственно-технических нужд филиалу CITIC Construction Co LTD. Разрешение выдано 19 февраля 2020 года и будет действовать до 1 ноября 2024 года.

Балхашцы понимают, что все официальные документы на использование водоема у строительной компании есть. Однако все же возмущены тем, что на государственном уровне разрешен забор воды с территории заповедника. Тем более, ни одна из инстанций не дала ответ, будут ли восстанавливать уровень воды в озере. Дальнейший забор воды может повлиять на экосистему заповедника.

Ксения Безкоровайная собирается направить более детальный запрос в министерство экологии и природных ресурсов РК, а также составить жалобу в природоохранную прокуратуру.