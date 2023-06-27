Принтеры за 32 млн тенге пытался закупить детсад в Мангистауской области

В Мангистауской области государственный детский сад собирался приобрести три принтера по 10,7 млн тенге за штуку. Закупку отменили после вмешательства Антикора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области 26 июня, при мониторинге закупок в регионе ведомство обнаружило, что некоторые госучреждения существенно завышали стоимость приобретаемых товаров.

"В регионе есть учреждения, которые неэффективно планируют госзакупки. К примеру, один из государственных детских садов Тупкараганского районного отдела образования планировал закупить три принтера на сумму 32,1 млн тенге. То есть он намеревался купить один экземпляр принтера за 10,7 млн ​​тенге. Однако установлено, что рыночная стоимость товара составляет 100 тысяч тенге", – рассказал первый заместитель руководителя регионального департамента Антикора Биржан Хайруллин.

После вмешательства департамента детский сад пересмотрел план по закупкам. Благодаря этому удалось сэкономить 31 млн бюджетных тенге. В целом с начала года в Мангистауской области Антикор предотвратил неэкономное расходование 1,2 млрд тенге из бюджета.

Это далеко не первый случай, когда бюджетные учреждения Казахстана завышают стоимость товаров и услуг при госзакупках. Например, в 2022 году один из алматинских вузов по ошибке пытался приобрести одну книгу за 117 млн тенге.