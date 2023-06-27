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Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов покончил жизнь самоубийством

Ушел из жизни известный казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов Фото: olympic.kz
На 35-году жизни умер участник пекинской Олимпиады 2008 года, четырехкратный чемпион Республики Казахстан по тяжелой атлетике Владимир Седов, сообщает Zakon.kz.

Владимир Седов родился 2 марта 1988 года в городе Уштобе Каратальского района нынешней Жетысуской области. Старший брат Владимира Седова — Сергей Седов занимается тренерской деятельностью, был тренером Федерации тяжелой атлетики Алматинской области, работал старшим тренером мужской сборной Казахстана по тяжелой атлетике.

Владимир Седов имеет титулы четырехкратного чемпиона Казахстана, чемпиона мира 2009 года, чемпиона Азии 2009 и 2016 годов. За свои заслуги перед Родиной награжден орденом "Курмет".

Однако летом 2016 года Международная федерация тяжелой атлетики сообщила о неблагоприятных результатах двух анализов допинг-проб взятых у спортсмена на Олимпийских Играх в Пекине в 2008 году. В пробе был найден анаболический стероидный препарат Станозолол.

А уже 4 декабря 2019 года IWF официально аннулировала все титулы казахстанского штангиста Владимира Седова с 2008 по 2016 годы.

Минувшей ночью Владимир Седов скончался. В полиции рассказали подробности трагедии. 

"Тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.105 УК РК (Доведение до самоубийства)", – рассказали в пресс-службе ДП Жетысуской области. 

Как отметили в ведомстве, уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции.

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Азат Жумаханов
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