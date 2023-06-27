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Нацпарк "Бурабай" обратился с заявлением о влажных салфетках

Нацпарк "Бурабай" обратился с заявлением о влажных салфетках Фото: pixabay
Специалисты Государственного национального природного парка "Бурабай" 27 июня 2023 года на странице в Instagram опубликовали пост о вреде влажных салфеток, сообщает Zakon.kz.

"Прогуливаясь по лесам, берегам озер, горам не встречали ли "белые подснежники" – использованные салфетки, бывшие когда-то влажными?" – обращаются с вопросом сотрудники парка.

"А вот работники лесничеств ежедневно "срывают" эти приветы от посетителей. Они везде! Независимо от расстояния до урн, контейнеров, туалетов территория парка забросана салфетками. И сбор подобного мусора не из самых приятных, согласитесь?!" Пресс-служба Нацпарка "Бурабай"

В продолжении обращения, специалисты рассказали о вреде влажных салфеток.

"Все сравнивают влажные салфетки с обычной туалетной бумагой. Это не совсем так. Они засоряют канализации. В естественной среде тоже не сразу разлагаются. Салфетки будут бесконечно долго валяться там, где вы их оставили: в лесу, на берегу, в горах, в пустыне, в снегу, под землей, в озерах. Срок разложения влажной салфетки зависит от ее состава и может быть от 50 до 500 лет. Пропитка из влажных салфеток, оставленных на природе, отравляет почву, меняя ее свойства и тем самым воздействуя на растения. Животные часто едят салфетки, принимая их за еду, забивая себе пластиком желудок и кишечник".Пресс-служба Нацпарка "Бурабай"

Вред от оставленных в природе влажных салфеток имеет накопительный эффект и опасен.

"Выигрывая в своем комфорте, чистоте сейчас, мы одновременно проигрываем в деятельности в сохранении природы в будущем. Используйте туалетную бумагу или влажную туалетную бумагу для похода. Если пользуютесь влажными салфетками, после упакуйте в мешочки, донесите до урн. Уважайте ежедневный труд работников ГНПП "Бурабай" и берегите природу".Пресс-служба Нацпарка "Бурабай"

Ранее сообщалось, что активисты уже не первый год призывают власти страны ужесточить закон и эффективнее бороться со стихийными свалками. Корреспондент Zakon.kz разбирался, какие меры сейчас принимают чиновники и что еще нужно сделать.

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