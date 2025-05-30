Нацпарк "Бурабай" обратился к казахстанцам

Фото: wikimedia/Yelena Shander

Сотрудники Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" вместе с волонтерами очистили деревья от всего лишнего: салфеток, веревок, лоскутков ткани и других предметов, которые туристы часто оставляют на память. Их акция называлась "Дыши, веточка!", сообщает Zakon.kz.

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