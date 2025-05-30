Нацпарк "Бурабай" обратился к казахстанцам
Фото: wikimedia/Yelena Shander
Сотрудники Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" вместе с волонтерами очистили деревья от всего лишнего: салфеток, веревок, лоскутков ткани и других предметов, которые туристы часто оставляют на память. Их акция называлась "Дыши, веточка!", сообщает Zakon.kz.
Администрация в очередной раз заявляет, что такие "сувениры" вредят природе. Каждый узелок – это не просто безобидная ленточка, а:
- помеха дыханию дерева,
- источник инфекции и гниения,
- нарушение естественного облика природы.
Гостей курорта настойчиво призывают:
"Не завязывайте на деревьях ничего лишнего. Каждая "ленточка на память" – это стресс для дерева".
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