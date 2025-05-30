#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
События

Нацпарк "Бурабай" обратился к казахстанцам

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 19:50 Фото: wikimedia/Yelena Shander
Сотрудники Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" вместе с волонтерами очистили деревья от всего лишнего: салфеток, веревок, лоскутков ткани и других предметов, которые туристы часто оставляют на память. Их акция называлась "Дыши, веточка!", сообщает Zakon.kz.

Администрация в очередной раз заявляет, что такие "сувениры" вредят природе. Каждый узелок – это не просто безобидная ленточка, а:

  • помеха дыханию дерева,
  • источник инфекции и гниения,
  • нарушение естественного облика природы.

Гостей курорта настойчиво призывают:

"Не завязывайте на деревьях ничего лишнего. Каждая "ленточка на память" – это стресс для дерева".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 19:50
За что посетителям Бурабая может "прилететь" штраф в 390 тысяч

23 мая 2025 года казахстанцам напомнили главное правило поведения на природе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Улыбки и теплые проводы: Токаев лично попрощался с Мелони в аэропорту Астаны
События
21:06, Сегодня
Улыбки и теплые проводы: Токаев лично попрощался с Мелони в аэропорту Астаны
В Павлодаре Ярмарка вакансий собрала десятки работодателей
События
20:07, Сегодня
В Павлодаре Ярмарка вакансий собрала десятки работодателей
Токаев поздравил президента Хорватии с важным праздником
События
20:04, Сегодня
Токаев поздравил президента Хорватии с важным праздником
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: