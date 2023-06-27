Тариф на отопление повыcят в Алматы с 1 июля
Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 23 июня 2023 года тариф на услуги теплоснабжения будет увеличен с 1 июля 2023 года.
"Рост стоимости услуг теплоснабжения для населения составляет 20% – с 5 839,23 до 7 007,08 тенге/Гкал, для бизнеса 30% – с 12 870,44 до 16 731,57 тенге/Гкал. Основная нагрузка ляжет на бюджетные организации, ставка увеличится на 36% – с 25 698,42 до 34 971,84 тенге/Гкал", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Реализация государственной политики "Тарифы в обмен на инвестиции" позволит направить вырученные средства на проведение ремонтных работ на теплосетях. Дополнительное финансирование поспособствует снижению аварийности и повысит качество оказываемых коммунальных услуг.
По состоянию на 2023 год износ теплосетей составляет 59,2%.
В 2023-2026 годах планируется обновление 116 км коммуникаций, что позволит снизить износ более чем на 8%.
Ране стало известно на сколько повысятся тарифы на комуслуги в Алматы с 1 июля.