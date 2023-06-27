Тариф на отопление повыcят в Алматы с 1 июля

С 1 июля в Алматы изменятся тарифы на услуги теплоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы от 23 июня 2023 года тариф на услуги теплоснабжения будет увеличен с 1 июля 2023 года.

"Рост стоимости услуг теплоснабжения для населения составляет 20% – с 5 839,23 до 7 007,08 тенге/Гкал, для бизнеса 30% – с 12 870,44 до 16 731,57 тенге/Гкал. Основная нагрузка ляжет на бюджетные организации, ставка увеличится на 36% – с 25 698,42 до 34 971,84 тенге/Гкал", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Реализация государственной политики "Тарифы в обмен на инвестиции" позволит направить вырученные средства на проведение ремонтных работ на теплосетях. Дополнительное финансирование поспособствует снижению аварийности и повысит качество оказываемых коммунальных услуг.

По состоянию на 2023 год износ теплосетей составляет 59,2%.

В 2023-2026 годах планируется обновление 116 км коммуникаций, что позволит снизить износ более чем на 8%.

Ране стало известно на сколько повысятся тарифы на комуслуги в Алматы с 1 июля.