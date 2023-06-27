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Законодательство РК

Глава Минэнерго ответил на возмущение казахстанцев по поводу повышения тарифов

Министр энергетики прокомментировал возмущение казахстанцев из-за повышения тарифов Фото: primeminister.kz
В кулуарах правительства 27 июня министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал возмущение казахстанцев по поводу повышения тарифов и модернизации ТЭЦ за счет граждан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минэнерго, сейчас определена ответственность Экибастузской ТЭЦ и ТЭЦ Риддера. По другим энергообъектам будут принимать точечные решения.

"В разрезе конкретных объектов, по Экибастузкой ТЭЦ – 50% на себя взяли бизнесмены. По Риддеру ставится вопрос не только участия собственников, но и вхождения государства в уставной капитал предприятия. По другим объектам степень ответственности собственников, безусловно, будет рассмотрена".Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев

При этом Алмасадам Саткалиев уточнил, что тарифы на отопление относятся к компетенции министерства экономики. При подготовке отраслевой экспертизы в министерстве отметили существенный износ объектов теплоснабжения. Планируемое повышение тарифов связано с необходимостью их модернизации.

"В первую очередь мы определили приоритеты: подготовка к зиме, проведение срочных ремонтов. Также критическим является повышение заработных плат, особенно производственного персонала. И в целом будем, конечно, думать по модернизации данных объектов".Алмасадам Саткалиев

 По словам министра, сейчас по всем теплоэлектроцентралям составлены дорожные карты.

"Проведен глубокий аудит, составлена карта рисков. Также на конечную цену по теплу будет влиять модернизация теплоэлектроцентрали. Это пакет министерства индустрии – он идет за счет средств республиканского и местных бюджетов".Алмасадам Саткалиев

Глава министерства добавил, что ремонт ТЭЦ должны завершить в ноябре 2023 года.

"В соответствии с планом ремонтов ремонт завершается в ноябре. Это связано с необходимостью координации энергоисточников, и в соответствии с графиком мы идем", – пояснил Алмасадам Саткалиев.

Также на заседании правительства 27 июня глава Минэнерго рассказал о подготовке энергообъектов к будущему отопительному сезону.

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