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Вырастут ли цены на сахар, рассказал глава Минторговли

Глава Минторговли рассказал, вырастут ли цены на сахар этим летом Фото: freepik
В кулуарах правительства 27 июня заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин рассказал, ожидать ли казахстанцам повышения цен на сахар и дефицита этого продукта текущим летом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, сахар в стране есть. Что касается цен, то сейчас правительство думает, какие механизмы применять в случае их повышения.

"Мы думаем над этим и пока принимаем решение. Мы хотели ввести минимальный уровень оптовых цен на сахар, но пока остановили, поскольку идет подорожание сахара. Наш сахар дороже российского. Производство из тростника, к сожалению. Российский сахар пока дешевый, но мы решили пока эту ситуацию не торпедировать, сохранять. В любом случае, меры поддержки отечественных заводов сейчас прорабатываются. Пока мы рассматриваем только вариант с субсидированием производителя, чтобы цены на сахар сильно не расслабились. И чтобы по населению это не било".Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

При этом на вопрос, что дороже – субсидировать, закупать или импортировать сахар, глава Минторговли ответил, что нужно опираться на более выгодный вариант в долгосрочной перспективе. 

"Конечно, сейчас ситуация очень выгодная – сахар дешевый. Но заводы наши работают на склады, не могут продать продукцию. Потому что себестоимость производства очень дорогая, поскольку очень сильно на биржах подорожал сахар-сырец". Серик Жумангарин

Он заверил, что рисков дефицита сахара нет, а вопросы роста цен рассматриваются.

В феврале стало известно, что Казахстан лишь на 40% обеспечен сахаром собственного производства.

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Оксана Скибан
МТИ РК Жумангарин Серик Казахстан
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