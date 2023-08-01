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Стоит ли казахстанцам ждать повышения цен на сахар

Вырастет ли цена на сахар в Казахстане Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин считает, что этой осенью существенного повышения цен на сахар в Казахстане не произойдет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению главы Минторговли, в этом году цены на сахар в Казахстане сильно расти не будут.

"Я не думаю, что будет повышение цен на сахар. Но опять же, если оно и будет, то оно не будет связано с казахстанским рынком. Оно будет связано либо с тем решением, которое примет правительство, чтобы поддержать отечественные заводы, либо каким-то образом будут идти процессы, которые сегодня есть на российском рынке". Серик Жумангарин

Глава министерства добавил, что размер субсидий для производителей сахара увеличили.

"Мы субсидии сейчас увеличили с 25 до 40 тенге. Это единственное, что мы сделали. Сахарные заводы являются частными, мы какой-то особой поддержки им не оказываем. У нас в том числе зашла сейчас российская группа компаний "Доминант", которая купила Таразский сахарный завод, Меркенский сахарный завод".Серик Жумангарин

По словам Серика Жумангарина, весь объем господдержки на сельское хозяйство составляет 427,5 млрд тенге.

В прошлом году в Казахстане случилось рекордное подорожание сахара. С начала 2022 года и по август 2022 года цена на этот продукт выросла на 86,6%.

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Оксана Скибан
МТИ РК Жумангарин Серик Казахстан
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