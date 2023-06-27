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С 1 июля в Алматы изменятся тарифы на холодную воду и канализацию

С 1 июля в Алматы изменятся тарифы на холодную воду и канализацию Фото: Zakon.kz
В Алматы с 1 июля начнут действовать новые уровни тарифов на воду – 55,2 тенге за и на канализацию – 32,74 тенге за 1м3, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ГКП Алматы Су, последний раз в городе тариф на воду повышался только в 2014 году – до 55 тенге за один кубометр. С тех пор, за 9 лет прошедших лет он только снижался и на сегодня составляет менее 48 тенге за 1000 литров. 

"Износ водопроводных сетей по городу Алматы составляет 54,4%, возникает необходимость поэтапной замены 2033 км трубопровода из 3607 км. Износ канализационных сетей составляет 57,4 %, поэтому в реконструкции нуждаются 1017 км. Ремонтный фонд предприятия целиком зависит от уровня тарифов на воду и канализацию, которые в Алматы являются одними из самых низких по стране", – сообщили в компании. 

Поэтому, как отметили в компании, реализация государственной политики "Тарифы в обмен на инвестиции" позволит аккумулировать больше средств для замены инженерных сетей и необходимого оборудования на станциях водоподготовки, очистных канализационных сооружениях и насосных станциях. Это, в свою очередь, снизит аварийность на сетях и повысит качество оказываемых услуг.

"Изменение тарифа на воду и услуги канализации на 15% повысит сумму ежемесячных коммунальных платежей для одной квартиры – в среднем на менее чем 150 тенге. Таким образом, даже с учетом повышения, тариф на воду для населения сохранится на уровне 2014 года".  ГКП Алматы Су

Что касается юридических лиц – для них повышение тарифов на услуги водоснабжения составит 69,2%, а на канализацию - 89.4%.

"Важно учесть, что холодная вода и канализация занимает небольшую долю в производственных затратах предприятий. В этой связи, уровень новых тарифов на водоснабжение и водоотведение для юридических лиц не окажет существенного влияния на конечную стоимость товаров и услуг", – рассказали в компании.

Ранее стало известно, что на 20% подорожает отопление в Алматы. 

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