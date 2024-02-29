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Стандарты обслуживания в автобусах изменят в Алматы

стандарты обслуживания в автобусах изменят в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 1 июля 2024 года в Алматы начнут действовать новые стандарты обслуживания в общественном транспорте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом стало известно на встрече акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Наурызбайского района. Один из жителей попросил включать в автобусах и троллейбусах оповещения с призывом уступать места для лиц с особенными потребностями, пожилым, беременным и пассажирам с детьми.

"Мы планируем к 1 июля изменить подходы, в частности, того, как должно проходить обслуживание в общественном транспорте. Необходимые изменения, дополнения будут внедрены в работу", – отметил Ерболат Досаев.

Ранее на встрече с жителями района Ерболат Досаев высказался о точечной застройке в Алматы.

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