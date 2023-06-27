Хищение 830 млн тенге выявили в ТОО "Богатырь-Көмір"

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области совместно с ТОО "Богатырь-Көмір" выявил схему хищения в угледобывающем предприятии, 50% доли капитала которого принадлежит национальной компании – фонду "Самрук-Казына", сообщает Zakon.kz.

Департаментом установлено, что подозреваемый, в сговоре с приемочной комиссией ТОО "Богатырь-Көмір", на системной основе в период 2020-2022 годы совершали хищения денежных средств данного предприятия.



"Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых, на общую сумму 830 млн тенге. Указанными действиями государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере". Пресс-служба АФМ РК

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста".

"По данному факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит". Пресс-служба АФМ РК

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

13 апреля стало известно, что пресечена преступная деятельность руководителей среднего звена ТОО "Богатырь Көмір" города Экибастуза. По данным АФМ, директор автобазы подозревается в незаконном обогащении в группе с другими лицами, занимающими руководящие должности в ТОО, которые на системной основе совершали хищения товарно-материальных ценностей, причинив материальный ущерб на сумму 45,5 млн тенге.