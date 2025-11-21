#АЭС в Казахстане
События

123 млн тенге украдены через подмену деталей в "Богатырь Комир": аресты и изъятие элитных авто

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:00 Фото: pexels
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области проводит расследование по факту хищения денежных средств ТОО "Богатырь Комир" (50% доли уставного капитала принадлежит АО "Самрук-Қазына"), сообщает Zakon.kz.

Известно, что группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия.

"Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО "Богатырь Комир", ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям", – уточнили в АФМ 21 ноября 2025 года.

В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых.

В результате ТОО "Богатырь Комир" причинен ущерб в размере 123 млн тенге.

"Богатырь Комир" – одно из крупнейших предприятий в мире, ведущее добычу угля открытым способом на двух разрезах "Богатырь" и "Северный". Суммарные промышленные запасы компании составляют около 3 млрд тонн угля.

Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными.

"С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250. Трое подозреваемых помещены под стражу".Пресс-служба АФМ РК

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

16 ноября 2025 года в Казахстане объявили в розыск белорусского блогера Андрея Бурима, более известного как Mellstroy. Позднее в АФМ выступили с важным заявлением и разъяснениями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
