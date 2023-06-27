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Минэнерго: Цены на бензин АИ-95 могут вырасти в Казахстане

Цены на бензин АИ-95 могут повыситься в Казахстане Фото: Zakon.kz
Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства 27 июня признал, что в стране есть риск роста цен на бензин АИ-95, поскольку летом в стране растет число автомобильных поездок, сообщает Zakon.kz.

Министр энергетики РК сообщил, что необходимый объем бензина АИ-92 в стране зарезервировали, и сейчас на нефтебазах есть запасы топлива на 23 дня. Рисков дефицита или роста цен на АИ-92 нет.

"Определенные риски у нас появились по бензину АИ-95. Там возможно повышение цен, но это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок, особенно в курортные зоны. В этой связи мы видим риски именно по 95-му бензину", – сказал Алмасадам Саткалиев.

По словам министра, правительство старается держать ситуацию под контролем и уже провело соответствующие совещания с нефтедобывающими организациями и сетевыми компаниями, попросив их обеспечить импорт необходимых объемов АИ-95 из России.

В апреле в Казахстане решили повысить предельные розничные цены на бензин, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

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Оксана Скибан, Никита Дробны
Саткалиев Алмасадам Казахстан
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