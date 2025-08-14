#АЭС в Казахстане
Общество

В Минэнерго сделали заявление по ситуации с бензином АИ-95 в Казахстане

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 17:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане ситуация с обеспечением населения бензином марки АИ-95 находится под полным контролем Министерства энергетики РК. Об этом 14 августа 2025 года заявили в пресс-службе Минэнерго, сообщает Zakon.kz.

В распространенном в четверг релизе говорится, что сегодня для координации действий в период сезонного роста спроса глава МЭ РК Ерлан Аккенженов провел совещание с руководством АО "КазМунайГаз", а также с крупнейшими сетями АЗС и поставщиками нефтепродуктов.

В ходе совещания было отмечено, что текущие запасы бензина АИ-95 по стране составляют 67 тыс. тонн, что соответствует 16-дневному резерву потребления. Этот запас является оперативным и непрерывно пополняется за счет ежедневного производства топлива на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

При этом потребление в июле выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, а в августе ожидается дальнейшее увеличение спроса. Министр энергетики подчеркнул, что в текущих условиях главная задача правительства – защитить интересы казахстанцев от дефицита и ценовой нестабильности.

"Сезонное увеличение спроса – штатная и прогнозируемая ситуация. Правительство держит ее под полным контролем, и я требую от всех участников рынка обеспечить бесперебойные поставки и исключить любые спекулятивные факторы. Никакого дефицита для наших граждан не будет, этот вопрос находится на особом контроле правительства", – заявил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

По итогам совещания министр поручил всем участникам рынка в обязательном порядке обеспечить наличие минимальных запасов бензина АИ-95 на нефтебазах и АЗС, своевременно заключать договоры на поставку топлива для бесперебойной отгрузки в регионы, а также незамедлительно информировать министерство о любых потенциальных рисках.

"Министерство энергетики продолжит в ежедневном режиме координировать работу всех участников рынка для обеспечения полной стабильности и предсказуемости цен для всех казахстанцев", – заключили в пресс-службе МЭ РК.

29 января 2025 года стало известно, что государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо отменили в Казахстане.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
