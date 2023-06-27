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Разработать национальную систему профилактики наркомании предлагают в Казахстане

шприц Фото: pixabay
Врач, глава Национальной ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменова высказалась о проблеме наркомании в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основная цель ассоциации "Денсаулык" – снижение вреда от факторов риска, которые вызывают неинфекционные заболевания.

"Смертность в 90% случаев в Казахстане происходит из-за неинфекционных заболеваний. Эти неинфекционные заболевания вызываются факторами риска из-за неправильного и нездорового образа жизни. А здоровье человека на 48% зависит от медицины и 52% – от образа жизни", – отметила Бахыт Туменова.

Она напомнила про слова президента на Национальном курултае, где он заявил, что синтетические наркотики получили широкое распространение в стране, а криминальные группировки активно вовлекают молодежь в эту преступную деятельность. Поэтому в Казахстане нужно на корню пресечь производство и пути распространения наркотических веществ, иначе будущее страны туманно.

"Один из самых главных факторов риска – наркомания. Очень сложно вытащить людей, которые уже стали наркозависимыми. Даже если человек хочет это сделать, дается это очень сложно. Поэтому важна профилактическая работа, здоровый образ жизни. Мало просто развешивать баннеры, нужно встречаться лицом к лицу", – сказала глава Национальной ассоциации "Денсаулык".

По ее словам, в Казахстане среди лиц, зависимых от синтетических наркотиков, основной возраст приходится на 35 лет. Поэтому профилактика – это то, чем сейчас должна заниматься медицина.

"Нужно не просто работать с теми, кто уже зависим от наркопрепаратов, а разработать национальную систему профилактики наркомании, охватывающую детей на более раннем этапе их развития и направления на формирование устойчивого непринятия наркотиков. Нужно работать с детьми, подростками и молодежью", – подчеркнула Бахыт Туменова.

Ранее в Казахстане предложили ввести скрининг для выявления наркозависимых на ранней стадии. Проверять планируют работающую молодежь, водителей общественного транспорта, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

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