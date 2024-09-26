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В СКО принят комплексный медиаплан по профилактике наркомании

В СКО принят комплексный медиа-план по профилактике наркомании, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 17:12 Фото: пресс-служба акимата СКО
Во время Послания глава государства особое внимание уделил проблеме борьбы с наркотиками, так как это вопрос сохранения генофонда нации. Акиматом Северо-Казахстанской области разработан комплексный медиаплан по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности.

Сформирована рабочая группа, разработан комплексный план мероприятий, который включает более 90 мероприятий организационного, информационного и профилактического характеров. Следующий этап – декомпозировать его на уровне каждого района, каждого сельского округа.

Каждый аким района, аким сельского округа будут принимать активное участие и привлекать все слои общества: местных активистов, молодежные ресурсные центры, спортсменов и аксакалов.

Сегодня совместно с правоохранительным блоком ведется активная работа по мониторингу сети интернет, проводятся акции по закрашиванию граффити-объявлений. Проведено 698 профилактических мероприятий, которыми охвачено более 37 тыс. старшеклассников общеобразовательных школ, а также студентов.

В СКО принят комплексный медиа-план по профилактике наркомании, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 17:12

Фото: пресс-служба акимата СКО

Выпущено 60 профилактических материалов. На территории области размещено 19 билбордов антинаркотического содержания.

Аким области Гауез Нурмухамбетов отметил, что государственные органы должны принять исчерпывающие меры по профилактике наркомании. Это обязанность как представителей государственных органов, так и граждан и родителей.

Глава региона поручил усилить проведение в СМИ и социальных сетях трансляций новых аудио- и видеороликов по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни, агитационных профилактических, культурно-массовых мероприятий в местах проведения досуга граждан.

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