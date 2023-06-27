"КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на полмиллиарда тенге

Прокуроры Алматы оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге и снизили тариф. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе прокуратуры 27 июня 2023 года.

Отмечено, что при проверке деятельности Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" выявлены факты злоупотребления доминирующим и монопольным положением.

"Так, по условиям монополиста предприниматели необоснованно оплачивали 10% от стоимости газа за неиспользованный объем. За злоупотребление доминирующим и монопольным положением филиал АО "КазТрансГаз Аймак" привлечен по статье 159 ч.3-1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", с наложением штрафа в размере 497,1 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Кроме того, субъектом естественных монополии несмотря на рост в 2022 году объема предоставляемых услуг, тариф на 2023 год компанией не снижен(при увеличении объема предоставляемых услуг, тариф должен быть пересмотрен).

В этой связи, по акту надзора Департаментом по регулированию естественных монополий вынесен приказ о снижении с 1 апреля текущего года тарифа на транспортировку товарного газа на 6%, с 4 099,25 тенге за 1000м3 до 3 848,03 тенге за1000м3.

Принятыми мерами защищены права 450 тысяч потребителей Алматы, в том числе 8,8 тысяч предпринимателей.