"КазТрансГаз Аймак" необоснованно начислил казахстанцам 1,2 млрд тенге
Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК и его
территориальные подразделения в рамках требования Генеральной прокуратуры РК провели
внеплановые проверки в отношении производственных филиалов АО "КазТрансГаз
Аймак" в ряде регионов.
По их результатам в действиях филиалов АО "КазТрансГаз
Аймак" выявлены нарушения по установлению дополнительных требований, не
относящихся к регулируемой услуге. Необоснованные платы взымались с
потребителей за услуги врезки, опломбировки и первичного пуска газа.
Сумма необоснованных начислений за эти услуги составила порядка
1,2 млрд тенге.
В отношении филиалов АО "КазТрансГаз Аймак" возбуждены административные дела за допущенные нарушения на общую сумму в размере 79 536 471 тенге.
Территориальными подразделениями КРЕМ МНЭ РК в адрес филиалов субъекта-монополиста внесены предписания об устранении нарушений законодательства путем возврата необоснованно начисленных сумм потребителям и прекращения практики по взиманию платы за услуги врезки, опломбировки и первичного пуска газа.
В конце января 2024 года филиал "КазТрансГазАймак" уже оштрафовали на миллионы тенге за ложную информацию.