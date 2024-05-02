"КазТрансГаз Аймак" необоснованно начислил казахстанцам 1,2 млрд тенге

Крупнейшая газоснабжающая компания Казахстана "КазТрансГаз Аймак" вернет потребителям необоснованно начисленные 1,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК и его территориальные подразделения в рамках требования Генеральной прокуратуры РК провели внеплановые проверки в отношении производственных филиалов АО "КазТрансГаз Аймак" в ряде регионов.



По их результатам в действиях филиалов АО "КазТрансГаз Аймак" выявлены нарушения по установлению дополнительных требований, не относящихся к регулируемой услуге. Необоснованные платы взымались с потребителей за услуги врезки, опломбировки и первичного пуска газа.



Сумма необоснованных начислений за эти услуги составила порядка 1,2 млрд тенге.



В отношении филиалов АО "КазТрансГаз Аймак" возбуждены административные дела за допущенные нарушения на общую сумму в размере 79 536 471 тенге.

Территориальными подразделениями КРЕМ МНЭ РК в адрес филиалов субъекта-монополиста внесены предписания об устранении нарушений законодательства путем возврата необоснованно начисленных сумм потребителям и прекращения практики по взиманию платы за услуги врезки, опломбировки и первичного пуска газа.

В конце января 2024 года филиал "КазТрансГазАймак" уже оштрафовали на миллионы тенге за ложную информацию.