Алматинцев напугало обмелевшее БАО

Жителей Алматы напугал объем воды в Большом Алматинском озере. По их словам, БАО обмелело. 27 июня корреспонденту Zakon.kz в АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС) объяснили, что же случилось с высокогорным водоемом.

Группа алматинцев, которая в прошлые выходные побывала на БАО, прислала к нам в редакцию фотографии и видео водохранилища.

"Смотрите, как обмелело Большое Алматинское озеро. Оно уже совсем ни раз не большое, уже маленькое. Настолько вода ушла, намного больше, чем даже пару лет назад", – говорит жительница Алматы.

Фото: Zakon.kz

В АО "Алматинские электрические станции", на балансе которого находится БАО, рассказали, почему водохранилище обмелело.

"До 1 июня мы срабатываем Большое Алматинское озеро и выходим на мертвый его объем. То есть используем воду из озера для своих производственных нужд и водоснабжения Алматы. С июня по ноябрь наступает период накопления озера. До 1 ноября мы должны накопить полное озеро, то есть полезный объем – 6,9 млн кубометров". Пресс-служба АО "АлЭС"

По их данным, общий объем воды в БАО составляет 13 млн кубометров.

"Из них 6,9 млн кубометров – полезный объем (используется для производственных нужд и водоснабжения Алматы. – Прим. ред.), а остальной объем – мертвый. Мертвый – тот, который мы не можем срабатывать". Пресс-служба АО "АлЭС"

В организации подчеркнули, что это цикличный плановый процесс.

"Летом – большой приток воды, к осени – снижается, а зимой он минимальный. Поэтому мы и накапливаем воду на БАО летом до 1 ноября, чтобы мы смогли накопить полный объем и спокойно пройти зимний период". Пресс-служба АО "АлЭС"

Согласно разрешению на специальное водопользование, все поверхностные водные источники, из которых АО "АлЭС" забирает воду, являются государственным ресурсом.

"На основании этого разрешения мы воду используем для своих производственных нужд и водоснабжения. Также и на БАО. Водохранилище находится на нашем балансе, как и плотина. Регулируем водоток мы по графику. График утверждает Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция (БАБИ)". Пресс-служба АО "АлЭС"

Приказом от 20 февраля 2023 года министр здравоохранения РК утвердил Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности водных объектов. В них определены критерии, которым должна соответствовать питьевая вода в Казахстане.