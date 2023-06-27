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Казахстанские журналисты получили премии, гранты от президента

Казахстанские журналисты получили премии от президента Фото: akorda.kz
Распоряжением главы государства от 27 июня 2023 года присуждены премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.
  • корреспонденту телеканала "31 канал" Ирине Алимжановой за за вклад в развитие телевидения Казахстана;
  • главному редактору газеты "Оңтүстік Қазақстан" Абаю Балажану за вклад в развитие региональной журналистики;
  • корреспонденту газеты "Казахстанская правда" Галине Вологодской за вклад в развитие отечественных СМИ.


вручены гранты президента РК в области средств массовой информации:

Илье Астахову – корреспонденту информационного портала "Orda.kz" за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

Адилу Балтабаеву – корреспонденту телеканала "Хабар 24" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;

Рабиге Дуйсенгуловой – корреспонденту информационного портала "Tengrinews.kz" за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

Саламату Омашу – заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала "Qazaqstan" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;


объявлена благодарность президента РК в области средств массовой информации:

  • творческому коллективу газеты "Время" – за вклад в развитие печатных средств массовой информации;
  • творческому коллективу ТОО "Қызылжар-Ақпарат" – за вклад в информационное обеспечение общественной и социально-экономической сфер региона;
  • творческому коллективу информационного портала "Kaztag" – за информационно-аналитическое освещение актуальных вопросов общества;
  • творческому коллективу телеканала "TDK-42" – за вклад в развитие региональной журналистики.


Ранее президент поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником.

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