Казахстанские журналисты получили премии, гранты от президента

Фото: akorda.kz

Распоряжением главы государства от 27 июня 2023 года присуждены премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

корреспонденту телеканала "31 канал" Ирине Алимжановой за за вклад в развитие телевидения Казахстана;

главному редактору газеты "Оңтүстік Қазақстан" Абаю Балажану за вклад в развитие региональной журналистики;

корреспонденту газеты "Казахстанская правда" Галине Вологодской за вклад в развитие отечественных СМИ.

вручены гранты президента РК в области средств массовой информации: Илье Астахову – корреспонденту информационного портала "Orda.kz" за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве; Адилу Балтабаеву – корреспонденту телеканала "Хабар 24" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства; Рабиге Дуйсенгуловой – корреспонденту информационного портала "Tengrinews.kz" за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве; Саламату Омашу – заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала "Qazaqstan" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

объявлена благодарность президента РК в области средств массовой информации: творческому коллективу газеты "Время" – за вклад в развитие печатных средств массовой информации;

творческому коллективу ТОО "Қызылжар-Ақпарат" – за вклад в информационное обеспечение общественной и социально-экономической сфер региона;

творческому коллективу информационного портала "Kaztag" – за информационно-аналитическое освещение актуальных вопросов общества;

творческому коллективу телеканала "TDK-42" – за вклад в развитие региональной журналистики.

Ранее президент поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником.

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