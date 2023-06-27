Казахстанские журналисты получили премии, гранты от президента
- корреспонденту телеканала "31 канал" Ирине Алимжановой за за вклад в развитие телевидения Казахстана;
- главному редактору газеты "Оңтүстік Қазақстан" Абаю Балажану за вклад в развитие региональной журналистики;
- корреспонденту газеты "Казахстанская правда" Галине Вологодской за вклад в развитие отечественных СМИ.
вручены гранты президента РК в области средств массовой информации:
Илье Астахову – корреспонденту информационного портала "Orda.kz" за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;
Адилу Балтабаеву – корреспонденту телеканала "Хабар 24" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Главы государства;
Рабиге Дуйсенгуловой – корреспонденту информационного портала "Tengrinews.kz" за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;
Саламату Омашу – заместителю директора информационно-аналитической дирекции телеканала "Qazaqstan" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;
объявлена благодарность президента РК в области средств массовой информации:
- творческому коллективу газеты "Время" – за вклад в развитие печатных средств массовой информации;
- творческому коллективу ТОО "Қызылжар-Ақпарат" – за вклад в информационное обеспечение общественной и социально-экономической сфер региона;
- творческому коллективу информационного портала "Kaztag" – за информационно-аналитическое освещение актуальных вопросов общества;
- творческому коллективу телеканала "TDK-42" – за вклад в развитие региональной журналистики.
Ранее президент поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником.