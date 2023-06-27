Провести проверку в частных нефтяных компаниях требует депутат

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин на пленарном заседании палаты 27 июня потребовал от правительства провести проверку в частных нефтяных компаниях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Едил Жанбыршин сообщил, что с 9 июня горит нефтяная скважина на месторождении "Каратурун Южный". Это месторождение, по его словам, разрабатывается компанией "Бузачи Нефть".

"По имеющейся у нас информации, эта компания не соблюдала закон и не соблюдала техническую безопасность на месторождении. Работники имеют низкую заработную плату, социальное положение не на должном уровне, спецодежда и защитное оборудование не предоставляются должным образом, служба технической безопасности не работает на месторождении, увольняют местных работников, которые законодательно требовали своих прав, принимают на работу людей из другого региона. Это-настоящее насилие над Мангистау, где и без того растет безработица", – заявил депутат.

По его словам, компания добывает нефть, не узаконив некоторые скважины.



"То есть в 21 веке компания "Бузачи Нефть" работает по методу дикого капитализма. Хозяину, живущему в Лондоне, нужна только прибыль. Разве нет управы на них? Почему не выполняются поручения главы государства, касающиеся регулирования недостатков в нефтегазовой отрасли, строгого соблюдения экологической и производственной безопасности? Мы направили запрос главе правительства и потребовали провести проверку в частных нефтяных компаниях. При выявлении незаконной добычи нефти компанией "Бузачи Нефть" месторождение подлежит возврату в собственность государства", – добавил Едил Жанбыршин.

Он также требует определить и привлечь к ответственности руководителей ответственных государственных органов и лиц, "заботящиеся" об этой компании.

