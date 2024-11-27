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Депутат указал на дисбаланс в Нацфонде: Изъятия превышают поступления

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 12:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин на пленарном заседании Мажилиса 27 ноября раскритиковал тактику Кабмина по постоянному изъятию средств из Нацфонда, сообщает Zakon.kz.

Едил Жанбыршин отметил, что бюджет значительно опирается на трансферты из Национального фонда.

"Как результат – ненефтяной дефицит остается высоким. Напомню, что это важная для Казахстана метрика сбалансированности государственных финансов. В текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составит 5,6 трлн тенге, а общее изъятие средств превысит 6 трлн тенге. В итоге баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда остается отрицательным – изъятия превышают поступления. Вы постоянно делаете изъятия из Нацфонда. Мы предлагали сделать ограничение, вы не поддержали", – заявил депутат.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов подчеркнул, что 2023 год был хорошим для Нацфонда с точки зрения инвестиционного дохода.

"2024 год тоже обещает быть неплохим. По итогам первых 10 месяцев доходность ниже – не 6%, а 5,8%, соответственно, примерно такую же сумму в долларах управление Нацфондом принесет", – сообщил он.

Между тем глава МНЭ Нурлан Байбазаров добавил, что все изъятия из Нацфонда осуществляются согласно бюджетным правилам.

"Мы видим рост расходов бюджета. Например, сейчас мы снижаем до 8-9% за счет выполнения бюджетных правил. Если говорить о Нацфонде – да, есть ограничения, мы дорабатываем, мы выработаем решение, в будущем я думаю это будет сделано", – заверил министр нацэкономики.

21 ноября 2024 года депутаты Сената одобрили закон о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы. Эти средства будут направлены на реализацию важных национальных и инфраструктурных проектов по поручению главы государства.

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