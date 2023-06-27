Памятники истории в Павлодарской области рекламировали наркотики

С памятников истории и культуры в Павлодаре пришлось срочно снять таблички с QR-кодами. Коды вели пользователей на сайты наркоторговцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил "Первый канал "Евразия", в Павлодаре экстренно демонтировали таблички с QR-кодами со всех памятников. Выяснилось, что коды вели не на сайт об истории города, а на ресурс, с помощью которого распространяли запрещенные вещества.





Таблички с QR-кодами на павлодарских памятниках разместили в рамках программы "Рухани жангыру", это обошлось в 1,8 млн тенге. Но последние два года сайт об исторических памятниках Павлодарской области не работал. В конце мая домен продали. Этим воспользовались злоумышленники, которые разместили по этому интернет-адресу рекламу магазина, продававшего наркотики. Обнаружив это, местные чиновники срочно сняли таблички с QR-кодами со всех 280 памятников.

"Надо признать, мы об этом не подумали. Из-за недостатка финансирования не подумали, что надо продлить право пользования доменом. Мы считали, что раз у нас есть QR-коды, то можно будет пользоваться ими много лет", – признался Медет Тауаскан, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

Это не единичный случай: журналисты уже выяснили, что такую же рекламу наркотиков можно обнаружить на поляне Абылай хана в Боровом. Вся проблема в том, что чиновники не стали продлевать аренду домена.

В региональном управлении культуры ищут решение проблемы ситуации. Сейчас QR-таблички сняли, к осени ведомство планирует изготовить и разместить новые. Новые коды будут переводить пользователей на постоянно действующий сайт областного краеведческого музея.

В январе 2023 года специалисты рассказали, как обезопасить себя от мошенников, использующих поддельные QR-коды.