Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Памятники истории в Павлодарской области рекламировали наркотики

QR-коды на памятниках культуры в Павлодарской области вели на сайт с наркотиками Фото: pxhere
С памятников истории и культуры в Павлодаре пришлось срочно снять таблички с QR-кодами. Коды вели пользователей на сайты наркоторговцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил "Первый канал "Евразия", в Павлодаре экстренно демонтировали таблички с QR-кодами со всех памятников. Выяснилось, что коды вели не на сайт об истории города, а на ресурс, с помощью которого распространяли запрещенные вещества.


Таблички с QR-кодами на павлодарских памятниках разместили в рамках программы "Рухани жангыру", это обошлось в 1,8 млн тенге. Но последние два года сайт об исторических памятниках Павлодарской области не работал. В конце мая домен продали. Этим воспользовались злоумышленники, которые разместили по этому интернет-адресу рекламу магазина, продававшего наркотики. Обнаружив это, местные чиновники срочно сняли таблички с QR-кодами со всех 280 памятников.

"Надо признать, мы об этом не подумали. Из-за недостатка финансирования не подумали, что надо продлить право пользования доменом. Мы считали, что раз у нас есть QR-коды, то можно будет пользоваться ими много лет", – признался Медет Тауаскан, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

Это не единичный случай: журналисты уже выяснили, что такую же рекламу наркотиков можно обнаружить на поляне Абылай хана в Боровом. Вся проблема в том, что чиновники не стали продлевать аренду домена.

В региональном управлении культуры ищут решение проблемы ситуации. Сейчас QR-таблички сняли, к осени ведомство планирует изготовить и разместить новые. Новые коды будут переводить пользователей на постоянно действующий сайт областного краеведческого музея.

В январе 2023 года специалисты рассказали, как обезопасить себя от мошенников, использующих поддельные QR-коды.

Читайте также

В Астане изменят время курсирования общественного транспорта

17 незаконно установленных киосков снесли в Алматы

Открытие, которое нельзя пропустить: будьте первыми в очереди

Никита Дробны
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
люди
Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
Начали действовать новые правила продажи билетов на поезда
В Казахстане стали действовать новые правила продажи билетов на поезда
Изменились правила регистрации недвижимости
В Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество
Уголовное дело возбуждено в отношении лидера крупного ОПГ
О деятельности крупной ОПГ рассказали в полиции
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления